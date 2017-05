Cavalgada Queima do Alho Entre Amigos será amanhã (6), em Piranhas

Cavaleiros farão trajeto de 14 km até chegarem ao Rancho Recanto Verde, onde será servido um almoço e a dupla Ed. Junio e Gabriel se apresentará

05/05/2017, às 17h05

Já está tudo pronto para a realização da Cavalgada Queima do Alho Entre Amigos, em Piranhas. A festa está na primeira edição e acontecerá neste sábado, dia 6 de maio, a partir das 8h30min.

Os cavaleiros terão que percorrer um trajeto de 14 km. A saída será do Auto Posto Luciana, atravessando toda a cidade pela Avenida Brasil Central até chegarem na estrada que dá acesso a Campos Verdes. O destino é o Rancho Recanto Verde.

Na compra de um ingresso no valor de R$ 15 você poderá participar de um delicioso almoço que será servido no Rancho, participar do sorteio de brindes em comemoração ao Dia das Mães e acompanhar um animado show ao vivo com a dupla Ed. Junio e Gabriel.

Maiores informações poderão ser obtidas com o Claudemir Coró pelo telefone (064) 9.9935-5099.⁠⁠⁠⁠