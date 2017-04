Caso “Baleia Azul” está sendo investigado em Pontal do Araguaia

21/04/2017, às 10h04

A polícia foi informada nesta semana do primeiro caso em Pontal do Araguaia do uso indevido do jogo ‘Baleia Azul’ que incentiva o suicídio entre jovens. Uma adolescente de 13 anos que estava com os braços cortados confirmou que participava do jogo e já estava na etapa 46 do jogo macabro que tem 50 desafios e a última etapa é justamente cometer o suicídio.

O caso foi descoberto na escola porque a adolescente mudou completamente o comportamento e estava bastante reclusa usando camisa manga cumprida para esconder os braços cortados fato que chamou atenção de coleguinhas que contaram para os professores. Diante do fato, a direção da escola resolveu procurar a família que não sabia que a adolescente estava participando desse jogo.

Um psicólogo foi colocado a disposição para acompanhar a adolescente e também a família dela. Nome e detalhes estão sendo mantidos em sigilo para não expor mais ainda a garota. Na quinta-feira (20/4) o Conselho Tutelar realizou palestras nas escolas alertando as crianças sobre o risco de entrarem nesse jogo.

O jogo Baleia Azul já está sendo proibido em vários países e seus curados (administradores) estão sendo presos por incentivarem o suicídio. Os convites para entrar no jogo são feitos no Facebook e WhatsApp. O Baleia Azul propõe 50 tarefas macabras de ficar sem comer ou sem beber água por dias; se auto-mutilarem e a última etapa cometer suicídio. As tarefas têm que ser gravadas e enviadas por aplicativo para os demais participantes.

Na cidade de Vila Rica, a adolescente Maria de Fátima 16 anos cometeu suicídio no dia 12/4. Após deixar uma carta de despedida pedindo perdão aos pais ela entrou numa lagoa no centro da cidade.

Em Mato Grosso já foram registrados 12 casos de pessoas participando desse jogo. Na cidade de Novo Mundo, Norte do Estado, um radialista de 24 anos foi detido suspeito de estar convidando jovens para participar do jogo.