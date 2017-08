Casal resgata crianças vítimas de maus-tratos em assentamento

Irmãos, de 9, 12 e 13 anos viviam com mãe e padrasto em Formosa; eles disseram ao Conselho Tutelar de Santa Maria (DF) que eram vítimas de violência e trabalho escravo. Juiz da Infância determinou que meninos fossem para abrigo

04/08/2017, às 07h08

Um casal do Distrito Federal “resgatou” três crianças de um assentamento rural de Formosa, em Goiás, após suspeitar de que os meninos sofriam abuso, tortura e eram forçados a trabalhar. Os irmãos de 9, 12 e 13 anos foram encaminhados ao Conselho Tutelar de Santa Maria, no DF.

Os autores do resgate ficaram sabendo dos supostas agressões, praticadas pelo padrasto das crianças, e passaram o número de telefone a um dos garotos – para que “ligasse em caso de emergência”.

Na noite da última terça (1º), as crianças fugiram e pediram ajuda pelo telefone. O casal disse que resgatou o trio por volta das 4h desta quarta (2), com a ajuda de um amigo, e levou as crianças diretamente para o Conselho Tutelar de Santa Maria.

Violência e maus-tratos

A mulher, que preferiu não se identificar, disse que os irmãos viviam em uma situação desumana. “O padrasto deu um soco e um chute no menor e disse que, se ele voltasse, mataria o menino. Eles fugiram de casa porque pensaram que ele iria matar”, disse a moradora do DF.

“A situação é a mais desumana possível porque as crianças estavam sujas, machucadas e com fome.”

Segundo a mulher, as pessoas do assentamento têm medo do padrasto das crianças, conhecido na região por ser violento. Há cerca de dois meses, o casal conquistou a confiança dos meninos e passou a receber detalhes da história.

“A polícia não deu ouvidos para nós e a gente estava procurando uma forma de chegar em alguém que se importasse. Quando eu estava me preparando para tentar ligar para alguém e denunciar, eu recebi a ligação deles pedindo socorro”, disse ela.

O conselheiro responsável pelo caso, Hessley Santos disse que as crianças chegaram ao DF muito sujas, com cicatrizes e marcas de violência pelo corpo. “Como a família mora aqui [em Santa Maria], vieram para o primeiro Conselho Tutelar que sabiam o endereço e trouxeram as crianças”, diz. “Estavam debilitados, sujos, com hematomas e cicatrizes de maus-tratos.” Relato de maus-tratos As crianças detalharam, em entrevista ao conselheiro tutelar, os maus-tratos sofridos na propriedade. Segundo os relatos, eles eram escravizados pelo padrasto, sofriam violência física, psicológica, e era obrigados a furtar gado e arame farpado de outros terrenos. Além disso, eram ameaçadas com faca e arma de fogo. Em um vídeo obtido, que não será divulgado em respeito às vítimas –, o garoto de 13 anos conta que levou um murro no rosto “há uns seis dias”, porque deixou um balde de terra cair enquanto trabalhava para cobrir uma fossa. Na imagem, é possível ver que o rosto ainda estava inchado, com marcas de hemorragia no olho. Segundo os três irmãos, eles eram obrigados a construir cercas, desossar o gado, preparar a carne e ordenhar as vacas, mas não podiam comer os alimentos que preparavam e nem tomar o leite. As crianças também não frequentavam a escola, e eram acordadas pelo padrasto, diariamente, com golpes de um pedaço afiado de madeira. Segundo Hessley Santos, os meninos não tomavam banho há cinco dias. Além das três crianças e do padrasto, moram na propriedade a mãe, que está grávida, e outras duas crianças, de 4 e 5 anos. Depois de ouvidas, as crianças foram levadas para um abrigo no DF por determinação do Juiz da Vara da Infância e Juventude. O Conselho Tutelar de Formosa deverá ouvir o padrasto das crianças nesta quinta-feira (3). *Sob supervisão de Maria Helena Martins Fonte: G1 Goiás