Casal é vítima de roubo em Bom Jardim de Goiás

Segundo a Polícia os criminosos levaram um veículo Prisma, além de R$ 300 mil

02/11/2017, às 15h11

Um homem foi preso é um menor apreendido após roubar objetos na residência de um casal, na tarde desta quinta-feira (1/11), em Bom Jardim de Goiás.

Segundo a Polícia, dois indivíduos invadiram a casa de Sérgio Ricardo Bueno de Araújo e Talita Mayane Arruda Faria, e sob ameaças de morte e violência contra o casal levaram um veículo Prisma e cerca de R$ 300 mil em jóias, perfumes importados e dinheiro em espécie.

Durante patrulhamento pela cidade, a equipe policial conseguiu descobrir a identidade dos três indivíduos que participaram da ação criminosa e assim chegaram até Michael Ferreira Araújo, que confessou ter participado do crime cedendo informações da residência das vítimas aos criminosos.

Ao serem informados que os autores do roubo usaram um Corolla para fugir do local, os militares intensificaram a procura dos indivíduos aos arredores do Assentamento Pequena Vanessa, zona rural de Bom Jardim de Goiás, onde encontraram os autores do roubo. De acordo Polícia, os criminosos abandonaram o veículo e fugiram pela mata ao avistá-los.

Momentos depois, moradores do Assentamento informaram aos policiais que o menor de idade estava tentando convencer os fazendeiros a levá-lo até a rodoviária para embarcar para Goiânia, mas não obteve êxito. A equipe de policiais conseguiram apreender o menor e recuperar parte das joias subtraídas da casa do casal.

Um dos envolvidos no roubo conseguiu fugir e os outros dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Aragarças, juntamente com o Corolla e parte das joias recuperadas.

Participaram da operação a Polícia Militar em Bom Jardim de Goiás, Polícia Militar em Barra do Garças, Comando de Operações de Divisa (COD) e P