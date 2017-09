Casal é preso transportando mais de 150 aves silvestres em Itumbiara

25/09/2017, às 08h09

Um homem de 44 anos e uma mulher, de 41, foram detidos, no sábado (23), suspeitos de tráfico de animais silvestres, em Itumbiara, na região sul de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles foram abordados quando faziam uma ultrapassagem perigosa. Com eles foram encontradas mais de 150 aves dentro de gaiolas.