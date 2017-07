Arenopolina vítima de incêndio recebe as chaves de sua nova casa

Há três meses Orondina viu a casa onde morava ser totalmente destruída pelas chamas de um incêndio criminoso

22/07/2017, às 10h07

A Prefeitura Municipal de Arenópolis, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores, Assistência Social e população arenopolina fizeram a entrega das chaves da nova casa para Dona Orondina Pereira da Cruz, de 55 anos, na tarde desta sexta-feira (21/07).

Há três meses a senhora viveu o drama de ver a residência onde morava, na Vila 14 de Maio, em Arenópolis, ser totalmente incendiada, depois que uma pessoa ateou fogo no barracão de pau-a-pique. Desde então a arenopolina vivia de favor na casa de familiares.

Comovidos com a situação, o prefeito Flávio Júnior, primeira-dama Daiany Donato e todo legislativo, buscaram, junto aos deputados estaduais Virmondes Cruvinel e Lissauer Vieira e senador Wilder Morais apoio financeiro para a construção de uma nova casa para a mulher. Após a realização dos trâmites legais, a Prefeitura e toda a comunidade de Arenópolis, iniciaram a construção.

Segundo o prefeito Flávio Júnior, todos contribuíram para a realização do sonho de Dona Orondina. “Foi um trabalho feito com a ajuda de todos. Cada um contribuiu com um pouco, mesmo que com orações, e no fim tudo deu certo. Ela precisou de nós e não poderíamos cruzar os braços diante dessa situação”, disse o prefeito.

Humilde, Dona Orondina se emocionou ao falar da gratidão por ter seu sonho realizado. “Só quero dizer que estou muito, muito, muito feliz mesmo”, expressou.

Ainda de acordo com o prefeito, até o fim deste ano a administração vai construir mais três casas para famílias carentes usando recursos próprios da Prefeitura. “Antes do povo me eleger já era desejo do meu coração dar uma ajuda à essas famílias, mas sozinho eu não conseguia. Hoje com o apoio do legislativo, da Assistência Social e de toda população, vamos realizar esses sonhos”, afirmou Flávio.⁠⁠⁠⁠