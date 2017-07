Grêmio Arenopolino disputa a primeira partida da final do Amadorão neste sábado

O time arenopolino recebe Chapadão do Céu Esporte Clube em casa, no Estádio Waldemir Moreira de Alcântara, a partir das14 horas

07/07/2017, às 14h07

Brigando pela vitória do Campeonato Regional de Futebol Amador da Liga Vale do Araguaia 2017, o Grêmio Arenopolino e o Chapadão do Céu Esporte Clube realizam neste sábado (08/07) a primeira partida da grande final do Amadorão. A disputa acontece no Estádio Waldemir Moreira de Alcântara, a partir das 14 horas, em Arenópolis.

O time arenopolino recebe Chapadão do Céu Esporte Clube em casa. A segunda e última partida será na cidade do time adversário. A equipe que fizer o melhor resultado, na soma das duas partidas, levará o título do Campeonato Regional de Futebol Amador da Liga Vale do Araguaia 2017.