Campeonato municipal movimenta fim de semana dos esportistas em Piranhas

Atlético Piranhense, Castros Farma e Santa Luzia venceram nessa segunda rodada. União continua sem pontuar

01/10/2017, às 20h10

Três partidas movimentaram a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador em Piranhas. Os jogos foram realizados no Estádio Serra Negra. No sábado (30/09) o Atlético Piranhense venceu o Ouro Verde por 1 gol a zero. No domingo (1/10) pela manhã a equipe Castro’s Farma venceu o União por 3 gols a zero e à tarde o Santa Luzia levou a melhor sobre os Peões por 3 a 1.

No próximo final de semana a equipe Castro’s Farma defende a liderança diante do Ouro Verde, no sábado (7/10), às 16 horas. Já no domingo (8), às 8 horas, jogam Atlético Piranhense X Peões, ainda no domingo às 16 horas o União vai tentar a primeira vitória diante do Santa Luzia.