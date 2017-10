Campeonato Municipal continua a todo vapor e movimenta fim de semana em Piranhas

Castro’s Farma continua na liderança seguido do Atlético Piranhense, que ocupa a segunda colocação. União Futebol Clube segue sem pontuar

23/10/2017, às 10h10

O Campeonato Municipal de Futebol Amador segue em ritmo acelerado, no Estádio Serra Negra. Três partidas realizadas na quarta rodada movimentaram os amantes do esporte no último fim de semana, em Piranhas.

No sábado (21/10) o Castro’s Farma venceu o Santa Luzia por 2 gols a 1. No domingo (22/10) pela manhã o time Peões venceu o Ouro Verde por 2 gols a 0 e à tarde o Atlético Piranhense balançou a rede com 6 gols enquanto o União marcou 1.

No próximo fim de semana (28 e 29/10) será realizada a última rodada da 1ª fase do Amadorão, onde será decidido quem irá participar da semi final.

No Sábado (28/10) Castro’s Farma, que continua liderando, enfrentará os Peões às 16h45min. No domingo (29/10), o Atlético Piranhense joga contra o Santa Luzia, às 08h45 e logo mais, às 16h45, o Ouro Verde enfrenta o time do União, que segue sem pontuar.