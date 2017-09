Campanha oferece cirurgias plásticas de graça em Goiás; veja como se inscrever

06/09/2017, às 08h09

De acordo com a assessoria de imprensa da SBCP-GO, mais de 2 mil pessoas já se inscreveram. Os interessados devem fazer as inscrições até a meia noite desta quarta-feira, exclusivamente por email enviado ao endereço plasticasolidaria@gmail.com informando o nome completo, com idade, endereço, telefone, renda familiar, local de trabalho, contato de um parente e um breve histórico do caso.