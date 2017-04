Campanha de Vacinação contra gripe em Piranhas tem calendário divulgado

A vacina contra Influenza está disponível em todos os Postos de Saúde

21/04/2017, às 10h04

A Prefeitura Municipal de Piranhas por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou na última quarta-feira (19), o calendário da Campanha de Vacinação contra Inflenza.

O dia “D” da Campanha será sábado, 15 de maio e ocorrerá em todas os Postos de Saúde

de Piranhas, sendo eles Esf I (Setor Santa Luzia), Esf II (Setor Sudoeste), Esf III (Setor Central) e Esf VI (Setor) Sul.

O horário de atendimento ao público nas Unidades de Saúde é das 08:00h às 11:00 e 13:00h às 17:00h

O objetivo da Campanha de Vacinação é reduzir os riscos de complicações e mortes decorrentes do vírus da Influenza.

Crianças de 6 meses a menores que 5 anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto), idosos (a partir de 60 anos), profissionais da saúde, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional, portadores de doenças crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade, professores de escolas públicas ou privadas.

Calendário de Vacinação dos grupos prioritários:

– 17 a 20/04: profissionais da saúde;

– 24 a 28/04: Idosos;

– 02 a 05/05: Gestantes, puérperas e crianças de 06 meses a menores de 5 anos

– 08 a 12/05: Comorbidades;

– 13/05: Dia “D” todos os grupos;

– 15 a 19/05: Professores;

– 22 a 26/05: Todos os grupos;

Todos deverão levar documentos pessoais e o cartão de vacinação.

As mulheres puérperas deverão apresentar documentos que comprovem a gestação, tais como Certidão de Nascimento do filho ou Cartão da Gestante.

Os professores e profissionais da saúde terão que apresentar documentos que comprove o vínculo ou categoria profissional.⁠⁠⁠⁠