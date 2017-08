Campanha de vacinação antirrábica imuniza cães e gatos em Piranhas

Doses já estão sendo levadas até a zona rural. Campanha segue até o fim de setembro

22/08/2017, às 17h08

A campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos teve início na última segunda-feira (21/08) na zona rural de Piranhas. As doses da vacina estão sendo levadas às propriedades rurais pela equipe de Agentes de Combate a Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

A campanha segue até o dia 31 de setembro e o dia “D” será realizado em 23 de setembro na Escola Municipal Gercina Teixeira e nos postos de saúde do Setor Central (ESF III), Setor Santa Luzia (ESF I) e Setor Palmares (ESF IV).

Devem ser imunizados os animais com mais de três meses de idade, incluindo as fêmeas que estiverem no cio ou amamentando e os animais em idade avançada.