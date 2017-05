Família de Mineiros procura por caminhoneiro desaparecido

A esposa do caminhoneiro Cenivaldo Barbosa dos Santos, procurou uma equipe de reportagem para divulgar o desaparecimento de seu esposo.

O caminhoneiro saiu de Itapuranga, com destino a cidade de Mineiros, na última quarta-feira (03/05) e até agora não apareceu.

Ele conduzia uma Scânia 480 de cor prata com placas (cavalinho) MWS 0774 e (carretas) KEQ 5195 e KEQ 5115.

De acordo com familiares, Cenivaldo havia descarregado em Itapuranga e encontraria com seu patrão em Rio Verde (GO), mas não chegou ao seu destino.

Qualquer informação sobre o seu paradeiro, entrar em contato com o número 190 ou pelo celular 064 9 9611-7039.

Fonte: Verde Vale Mineiros