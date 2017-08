Caminhão de combustível de Piranhas é roubado na capital

Motorista também foi levado pelos bandidos. Até o fechamento dessa reportagem nenhum contato havia sido feito com o proprietário. A Polícia foi acionada e está investigando o caso

16/08/2017, às 21h08

Foi roubada na manhã dessa quarta-feira (16), em Goiânia, uma carreta carregada de combustível do Auto Posto Cruzeiro do Sul, da cidade de Piranhas. Segundo o proprietário, Louriston Bento Gonçalves, o caminhão foi tomado pelos bandidos aproximadamente as 10h40 quando saia da base de carregamento na capital.

O empresário informou ainda que o veículo foi monitorado até Trindade, mas depois o contato foi perdido. “A nossa preocupação maior é com o motorista. A carreta foi vista mais cedo em Itauçu. Mas agora a noite eu recebi uma ligação informado que o cavalinho está em Santa Barbára”, contou Louriston.

No momento do assalto o caminhão com placas OOS-1380, de Piranhas, era dirigido por Antônio Pereira dos Santos, conhecido por Toin.