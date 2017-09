Caminhada marca Semana Nacional do Idoso em Piranhas

A atividade teve o objetivo de reforçar a importância da inclusão social e garantir o acesso aos direitos da terceira idade

28/09/2017, às 15h09

A Prefeitura Municipal de Piranhas, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Saúde, promoveu, na tarde desta quarta-feira (27/09), uma caminhada em comemoração à Semana Nacional do Idoso.

O grupo teve como ponto de partida a Praça Santo Antônio e seguiu até ao Setor Sul. Os idosos carregaram faixas com os lemas “Não temos idade, temos vida” e “Liberdade, respeito e dignidade ao idoso”, além de balões e plaquinhas que reforçavam a importância da inclusão social desta parcela da população e garantia do acesso aos direitos legais.

Cerca de 100 pessoas participaram da atividade em homenagem ao Dia do Idoso que é comemorado no Brasil em 1º de outubro. A data faz referência ao dia da aprovação do Estatuto do Idoso, em 2003, através da Lei nº 10.741, que o tornou vigente.