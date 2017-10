Caiapônia e Fesurv firmam convênio

EDUCAÇÃO Universidade vai contribuir com o crescimento da região, proporcionando ensino de qualidade

20/02/2008, às 13h02

O reitor Paulo Eustáquio e o prefeito Edson Rosa Cabral (Edinho do Café) assinaram na segunda-feira, dia 18, no auditório da Prefeitura de Caiapônia, o convênio que formaliza a parceria entre as duas instituições na implantação do Campus Universitário da Fesurv no município. A implantação da nova unidade ficou decidida durante reunião realizada no dia 14 de novembro de 2007.

Autoridades civis e militares, vereadores de Rio Verde e Caiapônia, professores da Fesurv e muitos moradores prestigiaram o momento histórico em que o reitor da Universidade de Rio Verde, professor Paulo Eustáquio, e o prefeito da cidade, Edson Rosa Cabral (Edinho do Café Abelha), assinaram o termo de convênio, formalizando parceria para implantação do Campus Caiapônia.

O prefeito Edinho foi o primeiro a descrever a importância do momento. “Jamais poderíamos imaginar que nossa cidade teria como parceira uma universidade com 35 anos de tradição”, disse. “Com a implantação desse campus, não só teremos cursos de alto nível, como também deixaremos de exportar nossos estudantes e passaremos a importar novos alunos para o município”.

Paulo Eustáquio também falou da honra que é para a Fesurv implantar seu primeiro campus em Caiapônia. “Estamos aqui para contribuir com o desenvolvimento da região, papel que a instituição desempenha desde sua fundação em 1968”. O reitor lembrou que a maior preocupação da Universidade de Rio Verde foi trazer para o município cursos com a mesma qualidade e credibilidade, principal marca da instituição. “Gestão em Agronegócio, Direito, Educação Física e Ciências Contábeis são todos cursos tradicionais e consolidados”, acrescentou, agradecendo o apoio do governo municipal, das câmaras de Rio Verde e Caiapônia e os profissionais que irão ministrar aulas na nova unidade.

Vice-prefeito do município, João Bosco Carneiro Vilela recordou a dificuldade dos estudantes na busca por uma formação superior, agradeceu a comunidade pela confiança e se disse também honrado com a parceria da prefeitura com a melhor universidade do interior goiano. “Confiem e acreditem. Assim iremos vencer sempre”.

Última a se pronunciar, a promotora de Justiça da Comarca de Caiapônia, Terezinha de Jesus Paula Souza, afirmou que com a vinda do campus da Fesurv para o município, a cidade passa a fazer parte da elite de intelectuais. “Desde os tempos primitivos o homem busca o conhecimento e com nossa cidade não é diferente. Esse novo passo mostra que estamos acompanhando as mudanças do século XXI”.

Prestigiando a cerimônia, o professor Alberto Barella Netto (coordenador do Campus Caiapônia), o vice-presidente da Câmara Municipal, Antônio Silva Chaves, o juiz de Direito da Comarca de Caiapônia, Inácio Pereira Siqueira, o comandante da Companhia Militar, capitão Carlos Ailton de Oliveira, o procurador geral da Fesurv, Christiano Bittar, a secretária geral Marilda Fátima Martins Leão, o coordenador de Transportes, Leonardo Pereira Macedo, a odontóloga Renata Assis, o diretor de Cerimonial Universitário, César Romero, a coordenadora do Centro de Línguas, Marize Macedo, vereadores Idelson Mendes e Noemi Rodrigues, além de demais professores e convidados.

“CAIAPÔNIA VIVERÁ UMA NOVA FASE”. Assim definiu o prefeito Edson Rosa Cabral (Edinho do Café Abelha) ao ser questionado sobre a importância da instalação do Campus Caiapônia. Segundo o dirigente, além da realização de um antigo sonho dos moradores, ter no município uma instituição de ensino superior com 35 anos de tradição, significa que a cidade viverá uma nova fase. “A partir de agora, nossos estudantes poderão se graduar sem a necessidade de se deslocarem para outras regiões. Além disso, nossa economia será incrementada com a chegada de acadêmicos de outras cidades. Com certeza será uma grande mudança”, declarou.

Em entrevista aos veículos de comunicação da região, o reitor Paulo Eustáquio reafirmou o compromisso da instituição em priorizar a qualidade dos cursos oferecidos na nova unidade. “Esta é a principal marca da Universidade de Rio Verde. Temos certeza que essa parceria irá contribuir com o crescimento e desenvolvimento da região”. Palavras reforçadas pelo coordenador do campus, professor Alberto Barella Netto, que destacou que a grande preocupação da Fesurv foi disponibilizar cursos que atendam a demanda da cidade. “Caiapônia passa por um processo de desenvolvimento e a Universidade de Rio Verde veio para colaborar com esse crescimento”, ratificou.

O CAMPUS

O novo campus conta com oito salas de aula, laboratório de informática, biblioteca, sala de coordenação, cantina, sala de professores e oferecerá inicialmente quatro cursos: Ciências Contábeis, Direito, Educação Física e Gestão do Agronegócio, sendo todos no período noturno. Esta primeira etapa beneficia estudantes de diversos municípios, dentre eles, Iporá, Palestina, Piranhas, Doverlândia, Amorinópolis, Barra do Garças e Aragarças. Coordenador geral, o professor Alberto Barella Netto lembra que o primeiro vestibular da unidade foi realizado dia 27 de janeiro, sendo que foram abertas 180 vagas. Segundo o professor, a idéia da instituição é oferecer, em breve no local, cursos de pós-graduação.

Também no dia 18 foi realizada a aula inaugural dos cursos, no teatro municipal. Estiveram presentes, além do reitor e do coordenador do campus, os prefeitos Paulo Roberto Cunha (Rio Verde) e Edson Cabral (Caiapônia), o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Leonardo Veloso do Prado, presidentes de câmaras municipais, dirigentes de entidades e autoridades militares.