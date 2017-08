Buscopan Composto gotas é recolhido do mercado

Farmacêutica afirma que suspensão do medicamento, fora de circulação desde o início de junho, é temporária

07/08/2017, às 08h08

Mais um remédio é descontinuado no país. Desta vez, trata-se do Buscopan Composto gotas (butilbrometo de escopolamina e dipirona sódica monoidratada).

Com ação analgésica, é indicado para o tratamento dos sintomas de cólicas menstruais, intestinais, estomacais, urinárias, entre outros. O remédio é fabricado pela Boehringer Ingelheim do Brasil, que comunicou à Anvisa, em maio, sobre o fim – temporário, afirma a empresa – da fabricação do medicamento. No dia 13 de junho iniciou-se a retirada do produto de circulação.

“A Boehringer Ingelheim está realizando, de forma voluntária e preventiva, o recolhimento do Buscopan Composto gotas”, afirmou a empresa. O motivo foi “resultado fora de especificação identificado durante estudos de estabilidade, que fazem parte do monitoramento dos produtos farmacêuticos no mercado”. A farmacêutica ressalta que frascos que ainda estejam em circulação podem ser consumidos normalmente.

Fonte: Veja