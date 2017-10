Bonjardinenses respondem pesquisa e escolhem vereadores que mais se destacaram

Animais soltos no perímetro urbano causam danos ao Rio Piranhas

16/10, às 14h10

Prejuízos ao meio ambiente são percebidos com facilidade. Proprietário do gado já foi notificado pelo município, mas problema continua. Procurado pelo Jornal O+Positivo, Gilbertinho, como é conhecido, disse que "os animais precisam beber água no rio" e que "não bebem água no seco não"