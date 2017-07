Parceria entre Faculdade de Iporá e Prefeitura de Piranhas vai oferecer bolsas universitárias

Ao todo, serão 240 bolsas com até 70% de desconto em vários cursos disponíveis na FAI

27/07/2017, às 10h07

A assinatura de um convênio oficializou o acordo entre a Faculdade de Iporá e a Prefeitura de Piranhas, por meio da Secretaria da Educação, assegurando aos docentes da rede pública e privada de ensino a concessão de 240 bolsas de estudos para os cursos de Ensino Superior, Técnico, Pós-graduação e complementação em Pedagogia, com descontos de 30 a 70% mensais.

As inscrições para o vestibular são gratuitas e já estão abertas. Os interessados terão até às 13 horas desta sexta-feira (28/07) para efetuar a inscrição na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Av. Independência, no Centro Administrativo Orlando Leite Ferreira. As provas serão aplicadas na Escola Municipal Gercina Teixeira no mesmo dia, às 17 horas.

Para maiores informações, os interessados poderão entrar em contato pelo telefone (64) 3665-2161.