Prazo para renovar o programa Bolsa Universitária vai até quinta-feira (20/07)

Termina na próxima quinta-feira, (20/07), o prazo para renovação de benefícios do Programa Bolsa Universitária (PBU), da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). São 14 mil estudantes que precisam atualizar seus dados. O procedimento é obrigatório para quem já é beneficiário do programa e deverá ser feito somente on-line. Quem não renovar será desligado do Programa.

Para fazer a renovação, o bolsista deve acessar o site da OVG , Portal Bolsa Universitária, Central do Aluno. O estudante deve digitar o CPF ou número da inscrição e preencher o formulário. Somente os alunos que cumpriram a contrapartida exigida pelo programa poderão fazer o procedimento.

O Programa Bolsa Universitária completou, em abril deste ano, 18 anos de existência e já contemplou 170 mil estudantes desde então. É voltado a universitários matriculados em instituições de ensino superior privadas, situadas em todo o Estado de Goiás e parceiras da OVG. O critério socioeconômico é sempre o principal parâmetro de avaliação para a seleção dos alunos. A renda familiar máxima para concorrer à Bolsa Parcial é de seis salários mínimos e para a Bolsa Integral, de três salários mínimos.

O Bolsa Universitária tem 75 Instituições de Ensino Superior cadastradas, beneficia estudantes de 224 municípios goianos e conta com 1.200 entidades parceiras para o cumprimento da contrapartida, uma exigência feita aos bolsistas, que passam a atuar em instituições governamentais ou não governamentais, cumprindo jornada compatível com seus horários na faculdade ou no emprego.