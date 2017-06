Sistema permite bloqueio de aparelho celular durante registro de roubo, em Goiás

16/06/2017, às 08h06

O “Block Call”, sistema utilizado pela Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás (SSPAP), permite que aparelhos celulares roubados sejam bloqueados durante o registro da ocorrência na polícia. De acordo com a instituição, para fazer a solicitação, basta informar à corporação o número da linha telefônica usada no celular, além dos dados pessoais.

De acordo com tenente-coronel Francisco Jubé, superintendente de Comando e Controle da SSPAP, 20 dias depois do “Block Call”, 1,2 mil usuários já fizeram o bloqueio de aparelhos roubados ou furtados, tornando-os inutilizáveis.

“Com a popularização do smartphone, ele acabou sendo moeda de troca de criminosos para entorpecentes e outros usos ilícitos. A partir do momento que vai sendo feito este bloqueio, o crime vai diminuindo, já que ele não vai roubar algo que não terá nenhuma utilidade. Isso reflete até mesmo na realidade dos presídios”, explicou.

O “Block Call” começou a funcionar no último dia 25 de maio. Trata-se da integração do sistema de registro de ocorrências das forças policiais goianas com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Segundo a secretaria, para solicitar o bloqueio de um aparelho basta ligar para o serviço de emergência da polícia, o 190, ou ir até uma delegacia do estado.