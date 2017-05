Beneficiárias do Cras recebem homenagem ao Dia das Mães em Piranhas

O Dia das Mães foi comemorado com um café da manhã especial oferecido pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

12/05/2017, às 09h05

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), realizou na manhã desta quinta-feira,11, na sede do Cras, em Piranhas, um café da manhã para as mamães beneficiárias de programas sociais e participantes de atividades realizadas pelo Centro.

Além do café da manhã, a equipe do Cras, distribuiu lembrancinhas para todas as presentes.

O evento contou com o envolvimento de toda a equipe do Cras e a presença do prefeito Eric de Melo, secretária de Assistência Social e primeira-dama Adrielle Pátilla, vice-prefeito José Eduardo e o vereador Jhonatan Apolinário.

Na ocasião, o prefeito Eric e o vereador Jhonatan, comunicaram que, em breve, um ônibus vai facilitar o transporte do grupo aos locais de realização de suas atividades semanais. “Minha alegria é ver vocês felizes. Estamos buscando melhorias para vocês”, disse Eric.