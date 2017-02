Bando explode banco e espalha pânico no centro de Luziânia (GO)

01/02/2017, às 13h02

Em uma ação ousada, bandidos explodiram um banco em Luziânia (GO) e saíram disparando pela cidade. A agência do Banco de Brasília (BRB) não suportou a potência dos explosivos e o teto cedeu. Ninguém se feriu, mas a ação assustou a Polícia Militar de Goiás lotada no município, distante 61,2Km de Brasília, e trouxe medo à população. Após os tiros, curiosos saíram para ver o que estava acontecendo.

Os criminosos não se intimidaram com o fato de a agência ficar no centro da cidade, ao lado da Prefeitura. Não só o teto, mas parte das paredes do estabelecimento desabaram. Um bloco inteiro caiu sobre uma árvore na rua. Mais tarde, equipes da PM goiana apreenderam armas, drogas e um colete a prova de balas, armas, dinheiro e o carro usado no crime, em uma casa no Residencial JK. Os criminosos, porém, já tinham fugido.

Fonte: Correio Braziliense