Baliza recebe R$ 1 milhão para obras de infraestrutura e garantia de conclusão do ginásio de esportes

11/07/2017, às 22h07

O vice-governador José Eliton liderou caravana do programa Goiás na Frente, que esteve na tarde desta terça-feira, dia 11, na cidade de Baliza, na divisa de Goiás com o Mato Grosso, às margens do rio Araguaia, região Oeste do Estado. Na feira coberta da cidade, o vice-governador, que é também coordenador do programa, assinou convênio com a prefeita Fernanda Nolasco, destinando R$ 1 milhão para obras de infraestrutura no perímetro urbano da cidade.

Na mesma solenidade, o vice-governador garantiu recursos viabilizando a realização de licitação para o término das obras de construção do ginásio de esportes, que tem 800 lugares. Por intermédio da Agetop, serão liberados R$ 800 mil para a conclusão das obras.

José Eliton anunciou ainda que já foi dada ordem de serviço para que a Agetop realize a sinalização de toda a extensão da rodovia que liga Bom Jardim e Baliza. Os serviços serão executados tão logo obras semelhantes sejam realizadas na rodovia que separa Iporá de Diorama.

Outra obra da área de infraestrutura é o encascalhamento dos 94 quilômetros da GO-194 que liga Baliza a Doverlândia. Os trabalhos devem ser iniciados em agosto. “Além da ajuda aos prefeitos, estamos liberando recursos para centenas de outras obras importantes para melhorar a infraestrutura de transporte de todas as regiões”, declarou.

Fernando Nolasco, por sua vez, reconheceu que sem a ajuda do governo seria muito difícil administrar. “A administração se faz com parcerias. E nós não poderíamos ter parceiro melhor do que o governo do Estado. Fácil não é, mas com essa união, vamos conseguir concretizar o nosso objetivo”, salientou.

“Vocês podem ter certeza, vamos colocar Baliza nos trilhos que ela merece. Estamos com todas as certidões em dias, prontos para celebrarmos os convênios. Não vamos parar, vamos buscar recursos, concluir as obras que estão paradas e iniciarmos outras que necessitamos”, concluiu Fernanda.