Baliza valoriza o passado com encontro dos filhos do município

Durantes dois dias de festa é possível relembrar os bons tempos do passado, planejar o futuro e curtir, e muito, o presente. Edição de 2017 foi um sucesso para moradores e filhos que participaram

31/07/2017, às 17h07

Com o passar dos anos muitos de nós vamos perdendo o contato com amigos queridos que foram tão presentes durante nossa infância e adolescência. Na maioria das vezes não sabemos como estão, onde vivem, nem o que fazem. Imagine relembrar histórias, brincadeiras e rever esses amigos que foram importantes em uma das fases mais belas de nossas vidas? Essa é a proposta do Encontro dos Filhos de Baliza, que na edição de 2017 aconteceu no último fim de semana de julho, nos dias 28 e 29.

A estrutura foi montada na Avenida Goiás, entre a Praça da Matriz e o prédio da Prefeitura Municipal. Esta é a sétima vez que os filhos se encontram em uma festa animada e cheia de atrações agradáveis que permitem a interação entre os antigos e atuais moradores de Baliza.

Apresentações culturais, capoeira, catira, recitais, alvorada, café da manhã, almoço, shows, culto, missa e futebol. Tudo com um misto dos filhos ausentes e filhos presentes. Na noite de sexta-feira as Irmãs Freitas levantaram a multidão. Mais de 3 mil pessoas compareceram e vibraram com a dupla sertaneja.

No sábado a alvorada musical com a Banda Marcial de Doverlândia, que desfilou pelas principais ruas e avenidas de Baliza, acordou os filhos ao maravilhoso nascer do sol do município. Durante o almoço teve show do cantor prata da casa João Paulo Matias. E, a noite para encerrar a festa teve show de Alabama Country.

O almoço preparado pela equipe do buffet Panela do Cerrado, do chefe Márcio Moreira teve arroz carreteiro, tuto mineiro e muita salada. Cerca de 2 mil pessoas se alimentaram. Para a sobremesa uma infinidade de doces como de leite, figo, mamão verde, abóbora, queijo e pudins.

A prefeita Fernanda Nolasco agradeceu a Deus e atribuiu o sucesso desse 7º encontro aos secretários e servidores que “se empenharam brilhantemente para que tudo pudesse ser incrível”. “Também sou grata aos colaboradores, parceiros, prestadores de serviços. Desde que começamos a planejar, com o maior carinho, com amor, as pessoas já se manifestaram para contribuir. Então eu reconheço que tudo saiu da melhor forma possível graças a dedicação e empenho de todos”, reconheceu.

O presidente da Câmara de Baliza, Marcos da Verdura, avaliou a festa como “maravilhosa”. A prefeita Fernanda está de parabéns, ela tem uma equipe correta, uma equipe certa e dedicada, não poderia ser outro o resultado, a melhor festa dos Filhos Ausentes já realizada em Baliza”. O vereador garantiu que “a Câmara apoiou e vai continuar dando total apoio à prefeita Fernanda, que de forma humilde tem conquistado o seu espaço e feito a melhor administração dos 86 anos de Baliza”, disse.

O ex-prefeito Divino Maia, que fundou a já tradicional festividade quando foi prefeito, também gostou do que viu. “A festa sempre melhorou, embora em 2016 infelizmente ela não tenha acontecido, mas voltou com força esse ano. A prefeita Fernanda e sua equipe está de parabéns por toda organização”.

Laércio Silva é servidor público e foi secretário da administração quando o encontro foi implantado no município. Para ele a edição de 2017 foi a melhor de todas. “Desde quando criamos essa festa, em 2010, o projeto de lei definiu o último final de semana de julho para a sua realização e sempre ela tem sido muito positiva. Mas esse ano, com a prefeita Fernanda, com certeza está sendo a melhor edição da festa dos Filhos de Baliza. Toda a equipe está de parabéns. A festa está perfeita! Essa festa linda tem que continuar. Já é possível ver o seu retorno, já que os filhos de Baliza têm voltado, comprado imóveis e investido no município, graças a esses encontros”.

Para a secretária de turismo do município, Daniele Maia, um dos momentos marcantes foi a apresentação do Grupo da Melhor Idade que retratou o surgimento de Baliza e ao tempo de sua juventude. “A utilização das peneiras, durante a apresentação, representa o processo realizado pelos garimpeiros para separar as pedras preciosas do cascalho. A exploração garimpeira foi a responsável pela descoberta e povoamento de Baliza”, lembrou.

Ainda de acordo com a secretária, “o Encontro dos Filhos de Baliza é o evento mais abrangente do município, pois toda a população se envolve e colabora”. Para Daniela, a União foi o diferencial dessa edição. “A festa foi excelente. Desde o planejamento e organização até o fim do evento. Tivemos a presença de muitos filhos ausentes e visitantes das cidades vizinhas e trabalharemos para que a cada ano a quantidade de pessoas seja maior, e para que este Encontro esteja cada vez mais emocionante e inesquecível”, confirmou.

Laurina Tavares de Farias, 35 anos, é filha de Baliza e mora em Primavera do Leste, no Mato Grosso. “O melhor aqui é rever os amigos e a família. Está tudo ótimo, muito bem organizado, parabéns à prefeita Fernanda e à sua equipe. Com certeza ano que vem estarei presente novamente”, assegurou.

Alcinda Ribeiro Figueredo e o marido, João Bosco de Rezende, moram há 27 anos em Baliza e já se consideram filhos da terra. “A festa está ótima, maravilhosa, bem organizada. A prefeita está de parabéns, a equipe é nota 10. Ano que vem não vou perder”.