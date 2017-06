Autores de furto de gado são presos pela Polícia em Doverlândia

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, na manhã desse domingo (25), três homens que haviam furtado 23 cabeças de rezes no Sítio Aurora, na zona rural de Doverlândia

26/06/2017, às 00h06

Milton Alves dos Santos Filho, Romário de Assunção Neres e Moacir Pontes Volpi confessaram o crime e disseram a PM que foram contratados para realizar o furto por Sebastião de Tal Volpi oriundo de Jataí.

“No período matutino, logo na entrada de serviço, a equipe de RP do Sgt Ferreira e Sgt Adebaldo, receberam informação de um caminhão gaiola que havia caido em um córrego, carregado de gado furtado. Os policiais militares que estavam chegando em Doverlandia/Go para trabalhar, visualizaram dois indivíduos em atitudes suspeitas, onde os abordaram e em diálogo confessaram serem os autores do furto de gado e que haviam abandonado o caminhão após o acidente. Os autores Milton Alves dos Santos Filho Romário de Assunção Neres e Moacir Pontes Volpi foram contratados para realizar o furto pelo Sr Sebastião de Tal Volpi oriundo de Jataí/Go, estavam carregando 23 rés de gado, com o acidente algumas morreram e outras fugiram, mas a maior parte recuperada. Fizeram o embarque as 3hrs da madrugada no sítio Aurora propriedade rural de Doverlandia/Go, acompanhados do Sr Sebastião que tomou rumo ignorado. Os autores foram presos em flagrante e Moacir já soma outras passagens por delitos semelhantes. Todos foram recolhidos à Cadeia de Caiapônia” (sic), diz a nota da PM, assinada pelo Tenente Dayan.