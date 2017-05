Prefeitura Municipal de Piranhas realiza Audiência Pública

Auditório da Câmara de Vereadores foi cenário para as análises das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017, elaboração da Lei Orçamentária anual (LOA) 2018, elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2018/2021 e a apresentação do relatório anual da gestão de saúde (RAG)

31/05/2017, às 16h05

A Prefeitura Municipal de Piranhas, através da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, promoveu na manhã desta quarta-feira , 31 de maio, uma audiência pública para a análise das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017, elaboração do Plano Plurianual (PPA), elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e a apresentação do relatório anual da gestão de saúde (RAG).

O ato foi realizado no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores e foi aberto ao público.

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA), foi explicado aos presentes que o mesmo é um instrumento de planejamento revestida por atos formais, por meio do qual são previstas as receitas e fixadas das despesas de acordo com as regras previstas na LDO e no PPA. As etapas das atividades do processo orçamentário: são a elaboração, aprovação, execução e controle.

O Plano Plurianual (PPA), outro termo discorrido durante a audiência pública, é o principal instrumento de planejamento de médio prazo de ações do governo. É destinado a organizar e viabilizar a ação publica, para cumprir os fundamentos e os objetivos do município. Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo para um período de quatro anos. Tendo vigência a partir do segundo ano de mandato, define as políticas públicas do governo para construir uma Lagarto melhor, com base nos compromissos firmados na eleição.

Ainda durante a audiência, foi apresentado aos participantes o relatório anual da gestão de saúde (RAG).

O Relatório Anual de Saúde, é o instrumento de planejamento que apresenta os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde, apurados com base no conjunto de ações, metas e indicadores desta, e orienta redirecionamentos que se fizerem necessários ao Plano de Saúde.⁠⁠⁠⁠