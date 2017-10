Audiência para prestações de contas é realizada em Piranhas

As metas fiscais apresentadas foram referentes ao 2º quadrimestre de 2017

26/10/2017, às 09h10

A Prefeitura Municipal de Piranhas, através da Secretaria Municipal de Saúde e Departamento Contábil, promoveu na noite desta quarta-feira (25/10), uma audiência pública para a análise das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2017, na Câmara de Vereadores.

Na prestação de contas, a Secretaria Municipal de Saúde apresentou o que foi realizado dentro do Relatório Anual de Saúde, que é o instrumento de planejamento que apresenta os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde, apurados com base no conjunto de ações, metas e indicadores.

Nesta modalidade, foram apresentadas dificuldades financeiras em relação a falta de repasse por parte do Governo Estadual, sendo necessário que a prefeitura Municipal entre com a contrapartida no valor de R$ 1.350.238,65 para suprir as despesas como materiais hospitalares, manutenções de imóveis, medicamentos, limpeza, contratos, folha de pagamento, aluguel, oxigênio, energia, água entre outros.

Segundo o Departamento Contábil, a saúde apresentou um superávit com percentual de 20,13% enquanto a educação alcançou os 35,23% e repasse do Duodécimo da Câmara Municipal quitado corretamente.

Nas despesas com pessoal, o limite de 54% foi ultrapassado em 1%, o que gera um alerta ao gestor para diminuir o gasto e liquidar o excesso no percentual. Quanto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), relativo a remuneração de professores teve um percentual acima de 100% com saldo positivo devido a gestão anterior deixar uma quantia em caixa que somada com o recurso do Fundeb possibilitou o percentual de 101,11%, sendo aplicado de forma adequada.

Ainda de acordo com o Departamento Contábil, de toda explanação de metas fiscais todos os índices foram atingidos e obedecidos, com exceção do gasto com despesas de pessoal.