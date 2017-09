Atletas da rede pública de ensino são homenageados em Bom Jardim

Alunos vencedores da etapa estadual dos Jogos Estudantis de Atletismo 2017 foram classificados para etapa nacional da competição. Câmara reconheceu esforço nas disputas

08/09/2017, às 09h09

Alunos bonjardinenses que participaram da etapa estadual dos Jogos Estudantis de Atletismo 2017, receberam, nesta quarta-feira (06/09), no auditório da Câmara Municipal de Vereadores, uma Moção de Aplausos. A homenagem veio acompanhada pelo certificado de honra ao mérito pelo empenho nas disputas.

O Projeto de Lei proposto pelos vereadores Dalberto Pereira, conhecido como Baianinho, e Luiz Márcio Mineiro, foi aprovado por unanimidade na Casa.

Os alunos Erick Rayan Santos Neves, Aline Rodrigues Leite, Kauany Dias Brito, Thaylaine Mendes dos Santos e Lorraine Nery Sousa foram os campeões estaduais e ficaram classificados para a fase nacional dos Jogos Estudantis de Atletismo. Eles estudam no Colégio Estadual Ana Rita de Faria.

A cerimônia de reconhecimento contou com a presença da população bonjardinese, do prefeito Odair do Odélio e da primeira-dama Cátia Núbia.

O prefeito e os vereadores que idealizaram o Projeto de Lei parabenizaram os alunos atletas pela conquista e destacaram que “foi graças aos representantes do Colégio Estadual Ana Rita de Faria que os discentes realizaram essa conquista”.⁠⁠⁠⁠