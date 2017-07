Assinaturas de convênios garantem mais de R$ 4 milhões em investimentos para Piranhas

Pavimentação e recapeamento asfáltico, conclusão do aeroporto local e construção de pontes foram as principais parcerias firmadas por José Eliton e Eric de Melo na tarde dessa terça-feira (11)

11/07/2017, às 23h07

O vice-governador de Goiás, José Eliton e o prefeito de Piranhas Eric de Melo assinaram, na tarde dessa terça-feira (11), convênios na ordem de R$ 4,5 mi para realização de obras de infraestrutura no município. O evento foi realizado no Auditório Sebastião Pereira Bueno, da Câmara de Vereadores, que ficou lotado com os membros da Caravana do Programa Goiás na Frente, prefeitos da região e autoridades locais.

Um contrato de R$ 2 milhões será totalmente gasto com pavimentação e recuperação asfáltica de vias urbanas. Outro montante será investido na conclusão da obra do aeroporto local, que está paralisada há mais de 10 anos. ( O Governador Marconi Perillo assinou ordem de serviço no valor de R$ 2,5 mi, dia 13 de setembro de 2013, para conclusão da obra, mas os trabalhos não foram retomados ). Presente na solenidade, o presidente da Agetop, Jayme Rincón, disse que, “por determinação do governo de Goiás, a pavimentação e a iluminação da pista e a construção de sala de embarque serão retomadas a partir de setembro”.

Rincón anunciou ainda a construção de ponte sobre o rio Água Limpa, na GO-188, que liga Piranhas a Doverlândia. No local, existe uma ponte de madeira. Em razão do grande movimento de veículos, a Agetop decidiu construir uma nova ponte, de concreto.

José Eliton, por sua vez, declarou que o término das obras e a modernização do aeroporto são importantes para que o município e a região ofereçam uma melhor estrutura de transporte para atrair empresários interessados em investir em Piranhas.

Ao agradecer o governo pelas parcerias que tem firmado com à administração, o prefeito Eric de Mello destacou que em pouco tempo já conseguiu “muitos benefícios do Governo do Estado, principalmente em obras de infraestrutura e sociais”. “Só há um proposito para estarmos todos reunidos aqui hoje: a busca pelo desenvolvimento de nossa região e com certeza esse nosso objetivo será alcançado”, finalizou Eric.

