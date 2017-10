Assembleia aprova criação de dez Colégios Militares em Goiás

Prefeitura de Caiapônia descumpre convênio para manutenção do Campus da UniRV

02/10, às 14h10

Projeto de Lei do prefeito Caio Lima enviado à Câmara de Vereadores previa novo pacto, agora com a Faculdade de Iporá, mas ao ver que a matéria não seria aprovada, na semana passada o Executivo retirou o projeto da pauta. Desde 2012 o município não realiza os investimentos previstos no acordo com a Universidade de Rio Verde