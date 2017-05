Assaltante morto em Aragarças, era suspeito de liderar uma das maiores quadrilhas de roubo a banco do País

Carlos Jardiel de Barros Dantas teria sido abordado por agentes de Goiânia em diligência e foi baleado após reagir

05/05/2017, às 07h05

Um homem suspeito de comandar uma das maiores quadrilha de roubo a bancos do País, foi morto na manhã da última quinta-feira (4), em Aragarças, no oeste goiano, após confronto com a polícia. Carlos Jardiel de Barros Dantas, de 41 anos, teria sido abordado por agentes de Goiânia em diligência e foi baleado após reagir. Maiores detalhes da ocorrência ainda não foram divulgados.

Carlos Jardiel, conhecido como Jardiel Cabeção, nasceu em Cabrobó, no Pernambuco, e era apontado como o líder de uma das maiores quadrilhas de assalto a bancos, carros-fortes e empresas de valores do País. Ele possuía extensa ficha criminal, com diversas prisões e, inclusive, uma condenação a nove anos de reclusão em decisão proferida em 2003. No momento de sua morte ele estava de posse de documentos com nomes falsos.

A organização comandada por Jardiel seria composta por pelo menos 30 homens que, em janeiro deste ano, aterrorizaram a cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, durante um assalto aos bancos da cidade. A ação dos criminosos culminou no sequestro e morte de dois policiais militares baianos, gerando grande comoção.

No momento, uma operação integrada das polícias Militar, Civil e Federal de Goiás e de Mato Grosso realiza diligências na tentativa de capturar outros integrantes da quadrilha nos municípios de Jussara, Aragarças, Barra do Garças e região.

Fonte: Mais Goiás