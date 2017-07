Arraiá Juntos e Misturados se consolida como uma das melhores festas juninas de Piranhas

Festa caipira que é organizada pela Prefeitura movimentou o município na noite deste sábado

02/07/2017, às 16h07

A Prefeitura Municipal de Piranhas realizou na noite de sábado (1º/6), a terceira edição do Arraiá Juntos e Misturados. A festa que integra todas as escolas municipais levou mais de mil pessoas ao Centro de Comercialização do Pequeno Produtor, a Feira Coberta, onde foi montada a estrutura.

Considerada uma das maiores festas típicas do município, o evento desse ano não faltou dança, menu de festa junina com quentão, pé de moleque, maçã do amor, pipoca, milho assado, quibe, mané pelado, pamonha, galinhada, caldos e muita gente vestida a caráter.

No espaço fechado e bem decorado, tinha o hall para fotografias, ambientes diversificados com muita cor e estilo caipira e as barracas da Creche Mansão da Criança, Escola Municipal José Pereira de Vasconcelos, Escola Municipal Sebastião José de Faria e o palco, de onde a dupla João Bosco e Marcelo fez o show para animar ainda mais o público presente.

A criançada foi outra atração. Vestidos de caipira, os pequenos fizeram a alegria dos pais no espaço preparado pelas secretarias de Educação e Desenvolvimento Social.

As apresentações com quadrilha e dança country ficaram por conta das Escolas Municipais Sebastião José de Faria, Gercina Teixeira, José Pereira de Vasconcelos, das Creches Mansão da Criança e Vovó Luiza e do Grupo da Terceira Idade.

“Foi um sucesso, mais uma vez, com várias atrações, comidas, músicas, um espaço que comportou todo mundo, decoração não deixou a desejar aos outros anos, a participação do público, não houve reclamação”, descreveu a secretária de educação do município, Karlla Christine.