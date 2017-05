Arenópolis recebe serviços da Patrulha do Desenvolvimento

Projeto tem como parceiros a Prefeitura Municipal e o Governo de Goiás. Equipe trabalhou no município durante uma semana

19/05/2017, às 11h05

Uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Arenópolis e o Governo de Goiás proporcionou ao município serviços do programa Patrulha do Desenvolvimento. A equipe chegou a Arenópolis na segunda-feira (15/05).

Durante uma semana a Patrulha do Desenvolvimento trabalhou na recuperação de estradas vicinais no distrito de Campos Verdes e realizou a limpeza do Aterro Sanitário de Arenópolis.

Para a realização dos serviços foram disponibilizados uma pá mecânica, uma retro-escavadeira, duas máquinas patrol e cinco caminhões. Cerca de 15 funcionários também participaram da força-tarefa que está concluindo os trabalhos hoje, 19.

De acordo com o prefeito Flávio Júnior, a Patrulha do Desenvolvimento tem como objetivo levar melhorias ao pequeno e médio produtor rural. “É necessário realizar esse trabalho de melhoria das estradas e com a ajuda do Governo do Estado de Goiás pudemos fazer esse trabalho de maneira mais ágil em nosso município,” afirma o prefeito.

Patrulha do Desenvolvimento

A Frente de Apoio ao Desenvolvimento Municipal ou Patrulha do Desenvolvimento disponibiliza maquinários às Prefeituras para obras urbanas e rurais, serviços emergenciais de interesse da comunidade, sem custo para os municípios.

A Patrulha foi lançada em janeiro de 2016 e se divide em 12 grupos que atendem, simultaneamente, vários municípios. Mais de 100 máquinas pesadas realizam os trabalhos nos municípios goianos.⁠⁠⁠⁠