Arenópolis deixa dificuldades financeiras e realiza festa para as mães

"Seria impossível não realizarmos a festa em homenagem as mães", disse o prefeito Flávio Júnior

17/05/2017, às 15h05

Ser mãe. Essa era a senha que valia um número que deu direito às arenopolinas a concorrerem a mais de 100 prêmios em homenagem ao Dia das Mães. A festa foi organizada pela Prefeitura Municipal e aconteceu na sexta-feira, dia 12 de maio, na Feira Coberta.

A comemoração fez parte das atrações que lembraram os 35 anos de emancipação política do município. Geladeira, fogão, tanquinho, TV, forno elétrico, microondas, liquidificador, panela elétrica, ferro de passar, sanduicheira… aproximadamente 130 prêmios foram sorteados. Ao todo cerca de mil pessoas acompanharam a entrega de prêmio por prêmio.

O prefeito Flávio Junior, que esteve ao lado da primeira dama Daiany Donato, a frente da organização da festa pela primeira vez, falou do empenho da administração em realizar o evento. “Mesmo com as dificuldades que o município atravessa, nós priorizamos. Seria impossível não realizarmos a festa em homenagem as mães. É muito bom ver que a grande maioria compareceu. Em nome de minha mãezinha Maria Lúcia Alves Vilela, eu abraço a todas as mães do município de Arenópolis”.

A secretária de promoção social, primeira-dama, Daiany Donato se surpreendeu com a quantidade de mães que participaram. “Não esperava essa quantidade de mães. Foram distribuídas 470 senhas para o sorteio. Isso significa que metade das mães de todo município estavam presentes. O frio na barriga de cada nova experiência é rotina. Mas ao ver a emoção estampada nos rostos de cada mãe é incomparável. Já estou pensando no próximo ano. Mobilizar mais patrocinadores e com certeza a esperança da participação de todas as mamães arenopolinas”, torce.

Uma das mamães sorteadas foi Marivânia Silva de Deus, 25 anos, que tem dois filhos e é moradora da zona rural de Arenópolis. Ela levou para casa um fogão. “Achei a festa muito boa. E ganhar presentes é sempre bom”.

A mãe de três filhos Vanusa Bites de Oliveira Silva foi contemplada com uma geladeira. “Estou muito feliz em ter ganhado o prêmio”, disse.

Tatiane Aparecida de Jesus Oliveira, 21 anos, mãe de um filho de 5 anos foi ganhadora de um painel para TV. Ela também ficou contente com o mimo que levou para casa.

Teury Jheniffer Segali, 29 anos, tem dois filhos. A jovem ganhou um liquidificador. “Muito boa a festa, fiquei feliz em participar da festa, pois estava precisando do prêmio”.

Jordana de Paula é mãe de um bebê de três meses. Quando seu número foi sorteado para que ela fosse receber o tanquinho, foi só alegria. “Gostei e estou feliz em ter ganhado o prêmio”.

Isamara Neves de Lima, 22 anos, tem um filho de 4 anos e ganhou uma das TVs sorteadas. A jovem mamãe comemorou ao receber a lembrança.

Apesar de jovem na idade, a Dona Osmerinda Sebastiana de Jesus, 42 anos, já é mãe e avô. No sorteio da festa das mães de Arenópolis ela recebeu um kit da marca Mary Kay. “Estou muito emocionada e adorei a festa”.