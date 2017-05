Arenópolis celebra o 35º aniversário de emancipação

Dois dias de festa movimentaram o município. A animação ficou por conta da Banda Mileator e da dupla Omar e Adriana

16/05/2017, às 17h05

A jovem cidade de Arenópolis completou em maio seu 35º aniversário de emancipação política. Para celebrar a data festiva os arenopolinos participaram de dois dias de festa. Tudo começou na sexta-feira, 12, com a festa de comemoração ao Dia das Mães das arenopolinas.

Ainda na sexta-feira uma apresentação gospel dos cantores Irmãos Viana manteve a tradição de receber a cada aniversário do município um show evangélico. A dupla é conhecida como “Os cantores da Bíblia”. Os pastores José Carlos Viana e Davi Viana são os responsáveis por embalar cristãos com suas músicas.

No sábado um animado show ao som da Banda Mileator e da dupla de pratas da casa Omar e Adriana embalou os arenopolinos que foram até a Praça Inácio de Melo.

O prefeito Flávio Júnior, que junto com sua equipe administrativa se esforçou para a realização da festa, agradeceu os parceiros. “Temos que nos unir para que tudo funcione da melhor forma. Sozinho eu não poderia fazer nada disso”.

Flávio Júnior também demonstrou gratidão aos arenopolinos que atenderam ao convite e prestigiaram o evento. “Os arenopolinos sempre nos acolhe com carinho e eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês pela participação na festa de comemoração dos 35 anos de emancipação política da nossa cidade,” disse o prefeito.

O deputado Lissauer Vieira parabenizou a todas as mães presentes e elogiou o trabalho realizado pela gestão. O parlamentar ainda anunciou a disponibilidade de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil reais para o recapeamento asfáltico das ruas de Arenópolis. “Mesmo em momentos de dificuldade em que vive o país, quero parabenizar o esforço do Flávio Júnior, que apesar de jovem tem mostrado responsabilidade à frente da Prefeitura”, reconheceu.

Outro deputado estadual que participou da festividade foi Virmondes Cruvinel. Ele, por sua vez, destinou ao município emenda parlamentar para a compra de uma nova ambulância que atenderá as necessidades da população na área da saúde.

A arenopolina Adaclécia Rodrigues de Sousa é coordenadora do Centro de Refêrencia a Assistência Social (Cras) de Arenópolis e elogiou o evento. “Nasci e cresci aqui, tenho praticamente a mesma idade que a cidade. É muito importante a realização do aniversário, pois foram muitas lutas para conseguir a emancipação de Arenópolis e eu vi todas elas de perto”.

Valdivino dos Santos é aposentado e tem 84 anos. Ele chegou a Arenópolis quando a cidade ainda era um pequeno povoado de poucas casas. Sua experiência e memória agucados fizeram com que ele lembrasse dos tempos mais difíceis. “Quando me mudei para cá não tinha quase nada, tudo era fazenda e aos poucos a cidade foi crescendo. É muito bom poder participar da história de Arenópolis”, disse.

Flávio Ferreira Vilela, 22 anos, é piranhense e não deixou de prestigiar o animado show da Banda Miliator. “As festas oferecidas em homenagem aos aniversários de Arenópolis sempre são boas. Adoro participar”.

O evento contou ainda com as presenças de autoridades políticas como o deputado estadual Paulo César Martins, prefeito de Piranhas Eric de Melo e o superintendente da Secretaria Cidadã do Estado de Goiás, André Ariza.⁠⁠⁠⁠