Arenopolinos voltam a sofrer com racionamento de água

Apenas poços são encontrados nos leitos dos ribeirões que abastecem o município. Prefeitura e Saneago trabalham para solucionar o problema. A partir de segunda-feira (26) um caminhão pipa transportará água tratada de Piranhas

25/06/2017, às 16h06

O período de estiagem no centro-oeste deve se estender até o início do mês de outubro, mas em Arenópolis os problemas com a falta de água já afeta a vida dos moradores. Os mais de 3mil habitantes do município, que fica a 278 quilômetros de Goiânia, estão sendo orientados a racionar o liquido precioso.

Nos leitos dos Ribeirões Areia e Lajeado, que banham a cidade e são responsáveis pelo abastecimento aos moradores, da água que corria com abundância o ano todo, apenas alguns poços são encontrados.

Na estação de tratamento da empresa de Saneamento de Goiás S/A (Saneago) as máquinas ficam desligadas durante a maior parte do dia, esperando o reservatório encher para que possa ser retomada a purificação. Segundo os técnicos da empresa o município consome aproximadamente 500 mil litros diários, mas não há essa quantidade disponível para ser recolhida no riacho.

Segundo o prefeito Flávio Junior “a partir de segunda-feira caminhões pipas farão o transporte de água tratada da estação de Piranhas”, que fica há 36 km de distância. “Temos também o poço artesiano que usamos para irrigar o campo de futebol, mas já determinamos que jogue toda a água dele na rede central, para ajudar minimizar o problema. A prioridade no momento é levar a água até os lares”, destacou.

A estratégia da Saneago é furar poços artesianos de alta vazão para resolver o problema, mas até o momento as tentativas foram frustradas. O primeiro com mais de 150 metros de profundidade foi abandonado, após os técnicos da empresa constata que naquele local não encontrariam o lençol freático. Outro está sendo providenciado, mas na sexta-feira (23) já estava com mais de 120 metros de profundidade sem sucesso.

Mas a empresa tem enfrentado resistências por parte dos donos das terras, que não querem aceitar a perfuração em suas propriedades. “Se for necessário vamos recorrer a justiça, para garantir o interesse coletivo. Não podemos é deixar a nossa cidade sem água”, assegurou Flávio Junior.

Enquanto o problema não é resolvido, a população padece, em especial os que moram na parte mais alta da cidade, que ironicamente ficam próximos à caixa d’água da Saneago. A recomendação das autoridades é que a população use a água apenas para o indispensável, até que o problema seja resolvido.

Histórico da falta de água no município

Em outubro de 2014 os moradores de Arenópolis conviveram com a falta de água pela primeira vez. Na época a Saneago tentou resolver o problema com a escavação de alguns poços artesianos, que não tiveram sucesso.

Com a chegada das chuvas no final daquele mês, início de novembro o problema se resolveu. 2015 e 2016 a situação foi tranquilo, mas agora voltou com mais força.

Mais sobre o tema:

Moradores de Arenópolis sofrem com falta de água