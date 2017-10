Arenopolinos terão acesso a atendimento médico e de cidadania

Os serviços serão ofertados de forma gratuita na próxima terça-feira (31/10), no Posto de Saúde Maria Divina Monteiro

24/10/2017, às 19h10

A Prefeitura Municipal de Arenópolis, em parceria com o Sindicato Rural, Faeg, Senar e Ifag, realizarão atendimentos médicos e de cidadania gratuitos na próxima terça-feira (31/10) no Posto de Saúde Maria Divina Monteiro, na Avenida JK, no Centro de Arenópolis.

Serão ofertados serviços médicos com especialistas em clínica geral, pediatria, ginecologia, odontologia e cardiologia, realização de exames preventivos como PSA, Papanicolau, teste rápido de HIV e sífilis, triagem, além de corte de cabelo e orientações previdenciárias.

Os interessados deverão realizar uma pré-inscrição na sede do Sindicato Rural. As pré-inscrições estarão abertas a partir desta terça-feira (24/10) e seguem até a próxima segunda-feira (30/10). Os atendimentos terão início às 8 horas com entrega de senha até às 14 horas.