Aprovação de Odair do Odélio é de 76,16%

302 bonjardinenses foram ouvidos no dia 20 deste mês e avaliaram a gestão do prefeito como ótima, boa, regular, ruim e péssima. 19,2% dos abordados pelos pesquisadores disseram desaprovar os 100 primeiros dias de Odair do Odélio

26/04/2017, às 16h04

Ao atingir a marca de 100 dias da gestão do prefeito de Bom Jardim de Goiás, Odair do Odélio, os moradores do município foram convidados para fazerem uma avaliação desse período. A equipe de entrevistadores do Jornal O+Positivo esteve na cidade no dia 20 de abril e o resultado das 302 entrevistas feitas em todos os bairros você confere a partir de agora.

Para 11,26% dos entrevistados a administração está ótima até o momento, enquanto para 33,11% está boa. 31,79% dos respondentes preferiram dizer que os primeiros 100 dias foram regular. Segundo 15,23% está ruim e para 3,97% péssima. 4,64% não souberam ou não responderam.

A técnica desse tipo de pesquisa realizada em Bom Jardim diz que para saber a porcentagem de aprovação, é preciso somar os itens “ótimo e bom” e “ruim e péssimo”. Os itens que juntos obtiverem a maior porcentagem recebe os votos de “regular”. A partir desse cálculo podemos dizer que 76,16% dos bonjardinenses aprovam Odair do Odélio enquanto 19,2% desaprovam.

Os moradores que se dispuseram a responder a pesquisa também disseram “qual a área da administração municipal tem funcionado melhor”. Educação, todas, finanças, agricultura e saúde foram as que mais receberam votos dos ouvidos.

Por outro lado eles também avaliaram qual tem sido a pior área da administração municipal de Bom Jardim. A conservação das estradas rurais, manutenção das vias, o esporte e a limpeza são as piores para os entrevistados.

A pergunta seguinte queria saber qual a principal obra ou beneficio o bonjardinense gostaria que realizasse no município. A geração de empregos, a conclusão da reforma do lago, a construção de pontes, investir na educação, priorizar a saúde, melhorar a limpeza e a Iluminação pública foram os mais citados.

A margem de erro da pesquisa é de 4% para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%.

Conheça quem respondeu a pesquisa

O Jornal O+Positivo ouviu 50,99% de mulheres e 49,01% de homens. 21,86% dessas pessoas têm de 16 a 24 anos, 33,11% de 25 a 34 e 15,23% de 35 a 44 anos de idade. 15,89% afirmaram estar na faixa etária de 45 a 49 anos e 13,91% estão com 60 anos ou mais.

O Grau de Escolaridade dos entrevistados também é informado e 50,33% disseram ser analfabetos, serem capazes de ler e escrever ou terem concluído apenas o Ensino Fundamental. Já 33,77% afirmaram ter concluído ou iniciado o Ensino Médio e 14,57% ter concluído ou iniciado o Ensino Superior. 1,33% não souberam ou não responderam.

50,33% dos abordados disseram que não tem rendimento ou vivem com até um salário mínimo por mês. 39,08% têm vencimentos que vão de um a três salários mínimos e 9,27% recebem de três a cinco salários mínimos. 0,66% disseram viver com mais de cinco salários. 0,66%% preferiram não responder ou não sabiam.

Quando a pergunta foi religiosidade, 51,66% se julgam católicos e 38,41% evangélicos. 2,65% são espíritas e 5,30% seguem outro tido de doutrina. 0,66% não têm religião ou são ateus e 1,32% não souberam ou não responderam.