Após denúncia, mulher é presa por tráfico de drogas em Piranhas

De acordo com a PM, Rosalina Maria já havia cumprido pena por tráfico de drogas na cidade de São Simão

06/07/2017, às 07h07

Uma mulher de 56 anos foi presa nesta quarta-feira (05/07) suspeita de comercializar drogas no Setor Eldorado, em Piranhas.

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia que foi feita anonimamente os levaram até Rosalina Maria de Jesus Vargas.

Ao verificar os antecedentes da suspeita, foi constatado que Rosalina possuía um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas, expedido na Comarca de São Simão.

De acordo com a suspeita, ela mudou-se para Piranhas há pouco tempo e residia com seu neto na casa de sua mãe, no Setor Eldorado.

Rosalina foi conduzida até o Hospital Municipal Cristo Redentor para a realização do exame de corpo de delito e em seguida foi levada para o presídio local.

A equipe policial composta pelo Sargento César e Cabo Jean acionaram o Conselho Tutelar de Piranhas para que fossem tomadas as providências legais a respeito da criança que estava na responsabilidade da mulher .⁠⁠⁠⁠