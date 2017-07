Após acidente, Parque Mutirama é interditado

A decisão foi tomada pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende, após visitar o local do acidente na tarde desta quarta-feira (26)

27/07/2017, às 08h07

O Parque Mutirama será interditado por tempo indeterminado. A decisão foi tomada pelo prefeito Iris Rezende e anunciada em coletiva de imprensa, após um acidente no brinquedo twister, na tarde desta quarta-feira (26), deixar 11 pessoas feridas.

Iris lamentou o ocorrido e disse que vai determinar levantamento da situação de todos os brinquedos do parque. “É lamentável e chocante. Vamos prestar toda a assistência necessária às famílias. Todas as providências serão tomadas para que uma situação como essa não ocorra novamente”, afirmou o prefeito.

Questionado sobre o que teria causado a tragédia, Iris afirmou que a vistoria deve apontar a causa do acidente e os responsáveis serão punidos. “Não tenho a informação ainda dos procedimentos de manutenção que eram realizados, mas tudo será apurado. Demorei para vir ao parque porque estava mais preocupado com o bem-estar das famílias e das vítimas”, disse Iris.

Acidente

O acidente no parque aconteceu por volta das 13h30. As onze vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). L.G.J, de 9 anos, Herbert Calhau Júnior, de 49 anos, e uma mulher ainda não identificada, que aparenta ter 50 anos, passaram por exames e foram avaliados pela equipe multiprofissional da emergência do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). A secretária municipal de Saúde, Fátima Mrue, esteve na unidade.

As outras vítimas foram levadas para o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof). Porém, de acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Goiânia (SMS), os pacientes receberam os primeiros atendimentos e serão transferidos para outros grandes hospitais da Capital. O estado de saúde delas ainda não foi divulgado.

O 1º Distrito Policial, por meio do delegado Izaias Pinheiro, será responsável pela investigação do acidente.

Fonte: Mais Goiás