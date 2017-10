Após 9 anos, tipo mais grave da dengue volta a circular em Goiás

Informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) na manhã desta quarta-feira (18). Lançamento da operação "Goiás contra o Aedes" foi antecipado em um mês

18/10/2017, às 13h10

A circulação do sorotipo 2 da dengue, o mais grave da doença, volta a assustar os goianos após nove anos. Na manhã desta quarta-feira (18), a Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou um alerta sobre a volta do vírus, que não circulava em Goiás desde 2008.

Segundo a SES, dos mais de 34 mil casos de dengue registrados até agora em 2017, 81% foram identificados como do tipo 2. De acordo com o coordenador de ações estratégicas em dengue do órgão, Murilo do Carmo Silva, o retorno do sorotipo gera um grande risco de epidemia. “Os sintomas do tipo 2 são os mesmos dos demais, mas o agravamento dos infectados, na maioria dos casos, gera as hospitalizações mais graves, devido ao alto nível de virulência. A gente precisa reforçar o cuidado, eliminar a presença do mosquito em Goiás”, disse.

A SES confirmou que 29 pessoas morreram neste ano em decorrência da dengue, sendo que a maioria foi acometida pelo tipo 2. Em função da crescente do sorotipo mais perigoso da doença, a Secretaria, em parceria com o Corpo de Bombeiros, antecipou em um mês o relançamento da operação “Goiás contra o Aedes”, que visa o combate do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. O período de escassez de chuva será aproveitado para evitar a elevação no aparecimento de criadouros do Aedes.

Até agora, mais de 17 milhões de imóveis foram visitados por agentes de combate e controle de endemias e bombeiros militares em 2017. Com o retorno da operação, locais de todas as regiões goianas, tanto em área urbana quanto na zona rural, serão conferidos.

Fonte: O Popular