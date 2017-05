Anvisa proíbe venda de paçoca de marca goiana e empresa anuncia o fim da fabricação do produto

Segundo o laboratório, a paçoca de rolha apresentava altos índices de uma substância tóxica e cancerígena

18/05/2017, às 08h05

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira (17) , decisão de interdição de sete lotes da paçoca Dicel em todo o território nacional. Segundo a Anvisa, os lotes do produto da marca goiana apresentam alto teor de aflotoxinas.

Esses componentes são tóxicos e carcinogênicos e, por isso, não devem ser consumidos pela população. De acordo com o laboratório Análise Micotoxicológicas (Lamic), a substância tóxica estava acima do limite máximo tolerado para amendoim com casca, descascado, cru ou tostado, pasta de amendoim ou manteiga de amendoim. Os lotes identificados como fora dos padrões são os: 0042, 0029, 0040, 0026, 0023, 0027 e 0092.

O proprietário da empresa, Westhon Constante, afirmou que tirou o produto de linha há mais de 30 dias e fez tudo que estava ao seu alcance para solucionar o problema, inclusive solicitando que os comerciantes devolvessem as mercadorias para a fábrica.

Segundo ele, desde a notificação de março, o Doce de Amendoim Paçoca Rolha não é mais fabricado pela marca Dicel. Westhon também afirmou que a empresa ainda não foi oficialmente notificada pela Anvisa.

Fonte: O Popular