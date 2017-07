Anvisa aprova registro de novo medicamento para diabetes

A diabetes mellitus do tipo 2 é a mais comum e representa 90% dos casos. De acordo com o Ministério da Saúde, ela tem uma relação significativa com a genética, o envelhecimento, o excesso de peso e o sedentarismo. Mais de 250 milhões de pessoas são atingidos pela doença no mundo, 4% delas (mais de 10 milhões) estão no Brasil.