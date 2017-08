Animais furtados em Arenópolis são recuperados pela Polícia

69 cabeças de gado foram recolhidas na fazenda de Ailton Correia, no município de Bom Jardim e devolvidas ao proprietário

20/08/2017, às 01h08

A Polícia Civil (PC) recuperou na tarde desse sábado (19), 69 cabeças de gado furtadas no município de Arenópolis. O crime aconteceu no último dia 9, na propriedade rural de Jairo Vilela.

Os animais foram encontrados na fazenda de Ailton Correia, no município de Bom Jardim de Goiás. “As investigações começaram tão logo foi feito o registro da ocorrência. Diligências feitas permitiram identificar que os caminhões utilizados teria ido em direção a cidade de Bom Jardim, onde descobrimos que parte do gado teria sido trocado em uma camionete S10 preta”, diz a nota emitida pela PC.

Ainda de acordo com a nota Ailton teria afirmado “desconhecer” que o gado era furtado e que teria “adquirido por preço de mercado”. “Ele [Ailton] se prontificou de imediato a fechar todo o gado e colaborar com a Polícia na identificação dos responsáveis pelo furto. Além disso, apresentou as notas e guias de transporte que claro, percebe-se a falsidade”.

A PC informou também que “alguns dos autores do furto já foram identificados” e outros “estão sendo investigados”. “Apesar de ainda não ter havido prisão, a Polícia Civil conseguiu evitar o prejuízo de mais uma vítima, com a apreensão e devolução dos animais de sua propriedade. É de nosso conhecimento a quantidade de furtos de animais bovinos naquela região e não mediremos esforços em prender os responsáveis”, conclui o documento.

As diligencias foram coordenadas pelos delegados Ramon Queiroz e Ronaldo Leite, sendo executadas pelo agente Mauricio Nunes e o escrivão Felipe Amaral.

Confira a integra da nota:

