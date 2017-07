Chapadão do Céu é campeão regional de Futebol amador

Depois de perder em casa, Grêmio Arenopolino empata segunda partida e fica com o título de vice-campeão 2017, pela Liga Vale do Araguaia

18/07/2017, às 15h07

Jogando em casa o Time de Chapadão do Céu faturou, no sábado (15), o troféu de Campeão Regional de Futebol Amador da Liga Vale do Araguaia 2017. Para conquistar o título a equipe de Chapadão bateu o Grêmio Arenopolino por 1 a zero, no Estádio Valdemir Moreira de Alcântara – em Arenópolis, no dia 8 de julho, e empatou a segunda partida diante de sua torcida. No placar agregado o jogo terminou em 3 a 2, para equipe Campeã.

O Grêmio pecou na penúltima partida do campeonato, quando perdeu em casa por 1 a zero. Nesse jogo o “craque/revelação do campeonato” Gugu jogou mal, perdeu várias oportunidades de abrir o placar e o time acabou sofrendo o gol em uma falha da zaga, após rebatida do goleiro Bruno Galo.

A derrota dos arenopolinos começou a se desenhar após a lesão do sagueiro Cícero Neto, que não jogou as partidas das finais, deixando vulnerável o setor que tinha uma das melhores defesas do torneio.