Água mau armazenada tem causado proliferação da dengue em Arenópolis

Mesmo sem chuva há mais de 100 dias, município já confirmou seis casos da doença e outros cinco estão sendo investigados. Autoridades fazem apelo para que reservatórios sejam bem protegidos e novos focos não surjam

11/09/2017, às 11h09

A crise hídrica vivida pelos arenopolinos em 2017 já pode ser identificada como a mais grave da história do município. E para tentar garantir que não falte água para as necessidades básicas, muitos moradores estão recorrendo a baldes, caixas d’água, galões e outros reservatórios que nem sempre são adequados para o armazenamento do líquido.

Essa conservação nem sempre ideal tem gerado um problema ainda mais grave que a falta de água, que é o surgimento e proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e outras doenças.

Até o fim da semana passada a Secretaria Municipal de Saúde do município havia registrado seis casos confirmados de dengue e outros cinco em investigação somente durante esse período de secura total de chuva.

Na tentativa de conscientizar a população, a Secretaria, juntamente com a Prefeitura, regional da saúde Iporá e o Corpo de Bombeiros Militar em Iporá, realizou no dia 31 de agosto um mutirão contra o mosquito.

O mutirão formou 10 equipes de profissionais que conseguiu visitar 740 imóveis, onde 24 focos do mosquito foram encontrados. Todos os focos foram eliminados pelos grupos, mas o apelo do gerente de endemias Wilqson Duarte Vilela é que a população cuide dos reservatórios de água. “É preciso que esses recipientes sejam lavados uma vez por semana, inclusive os pratinhos de animais. Fossas com buracos também precisam ser vistoriadas. Somente com a ajuda dos moradores podemos eliminar todos os criadouros do mosquito”, completa.

O prefeito Flávio Júnior também deixou o seu alerta. “Não é porque estamos na seca que o mosquito da dengue não existe. Ele só precisa de água para que ali se torne um criadouro. Entendemos que por causa da falta de água as pessoas precisam de seus reservatórios em casa, mas eles precisam estar muito bem tampados para não ser um risco ainda maior”.