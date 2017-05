Agência Nacional de Saúde (ANS) autoriza reajuste de até 13,55% para os planos de saúde

22/05/2017, às 08h05

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) autorizou que os planos de saúde reajustem as mensalidades em até 13,55% a partir deste mês de maio, em um período válido até abril de 2018. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) da última sexta-feira (19).

De acordo com a ANS, o reajuste pode ser aplicado somente a partir da data de aniversário de cada contrato. Também é permitida a cobrança de retroativo no número de meses meses de defasagem entre a aplicação e a data de aniversário do contrato.

As operadoras deverão informar no boleto de pagamento o índice de reajuste autorizado pela ANS, o número do ofício de autorização da ANS, nome, código e número de registro do plano, bem como o mês previsto para aplicação do próximo reajuste anual.