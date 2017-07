Advogadas abrem escritório em Piranhas

Dupla está preparada para receber causas nas mais diversas áreas advocatícias

03/07/2017, às 10h07

As advogadas Stéphanie Barcellos dos Santos e Thays Silvéria da Costa estão com um novo projeto. O escritório Barcellos e Silvério Advocacia e Consultoria chega ao mercado com o objetivo de atender a população piranhense e região nos mais variados serviços advocatícios e de consultorias. A dupla feminina está preparada para atuar nas áreas do direito administrativo, previdenciário, tributário, empresarial, trabalhista, família, criminalística, sucessões e cível em geral.

O novo estabelecimento, que fica na Avenida Brasil Central, nº 1328, no Centro de Piranhas, em frente a Caixa Econômica Federal, abriu suas portas nesta segunda-feira dia 3 de julho.

Stéphanie e Thays misturam a experiência como advogada em diferentes áreas com a disposição e o desejo de fazer diferente de uma recém formada. Além disso, a dupla nasceu em Piranhas e viveu boa parte de sua história no município.

Currículos

Stéphanie possui mais de oito anos de experiência na área jurídica e advoga desde 2009. Ela concluiu o curso de Direito em 2008 pela Universidade Católica de Goiás (UCG). Apesar de jovem, Stéphanie possui especialização em Direito Público pela Faculdade Luís Flávio Gomes (LFG), em Goiânia.

A piranhense exerceu atividades na 1ª vara cível e 4ª criminal no Fórum de Goiânia e na procuradoria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Sua experiência também passa por escritório até que, em 2014, Stéphanie foi convidada para ser Assessora Jurídica do Município de Piranhas.

Thays Silvéria cursou Direito na Faculdade Cathedral, em Barra do Garças, até 2015. Ela fez estágio 1° Promotoria Cível de Barra do Garças, onde era responsável pelas áreas de improbidade administrativa, meio ambiente e família. A jovem exerceu ainda o cargo de advogada na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Piranhas no ano de 2016.