Adolescentes denunciam que foram assediadas por professor em escola

19/04/2017, às 08h04

Duas adolescentes, de 15 e 16 anos, denunciaram nesta terça-feira (18) que foram assediadas por um professor em uma escola de Aparecida de Goiânia. Segundo uma delas, o homem insinuou cobrar favores sexuais como agradecimento por pontos extras dados no boletim. Conversas em uma rede social mostram o docente tentando aliciar outras duas menores.

A adolescente de 16 anos contou que o professor a abordou pessoalmente há uma semana. “Ele pegou no meu braço e disse que eu tinha tirado nota baixa, mas que ele tinha me ajudado com ponto a mais. Eu agradeci e ele perguntou se seria na minha casa ou na dele, como se tivesse cobrando pela nota. Eu voltei para o meu lugar tremendo”, contou.